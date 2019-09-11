Журналист Роман Сущенко, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал, что его задержали в Москве 3 года назад, потому что его подставил друг-военный, у которого журналист крестил ребенка. Об этом она сказал в интервью Укринформу после возвращения в Киев, когда Сущенко пришел в редакцию на планерку.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная потребность помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, я его знаю много лет. Встретился по его просьбе...", - рассказал он.

По словам журналиста, в целом эта история напоминает библейскую-об измене, с Каином и Авелем. "Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изощренная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на какие-то секретные данные об учениях внутренних войск и вооруженных сил РФ", - отметил Сущенко.

Он говорит, что после захвата во время следствия на одной из записей знакомый спросил у спецслужбистов: "Ну что, игра стоила свеч или нет?". А в ответ раздается: "Все супер!". "Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время", - пояснил бывший заключенный. "Я не знаю, почему он так поступил и какова мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - считает он. На вопрос, могли ли его антироссийские публикации стали причиной для "разработки", журналист ответил: "Я не исключаю этого".

Заявления ФСБ РФ о том, что Сущенко собирал информацию о Вооруженных силах России он прокомментировал так: "Это версия следствия. Они даже в качестве доказательств демонстрировали часть сообщений для Укринформа о Франции, которые есть в открытом доступе на нашем сайте. Это официальные заявления Франсуа Олланда, МИД Франции, французских экспертов и т. д.".

Сущенко отметил: "Было заметно, что эта операция задумывалась и внедрялась минимум год, а то и больше". "По поводу того, можно ли было ездить, можно было ездить... Это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что тут поделаешь, время назад вернуть невозможно. Что случилось, то случилось, и, конечно, это большое горе для моей семьи и потерянное время. Но ведь надо смотреть в будущее!", - считает он.

Также Сущенко рассказал, что когда его после задержания привезли в следственное управление, то подполковник, который представился заместителем начальника следственного отдела Михаилом Владимировичем Свинолупом, заявил: "Мы предлагаем вам сотрудничество с нами. Будете сотрудничать или нет?". После сообщения адвоката, что журналисту грозит 20 лет заключения следователь снова спрашивал Сущенко, будет ли он "сотрудничать", – но тот отказался.

Напомним, что освобожденному журналисту Сущенко закрыли въезд в Россию на 20 лет.

Также мы писали о том, что Сущенко готов подписать "несчастную бумажку о помиловании", чтобы оказаться в Киеве.