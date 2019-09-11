В Украине в четверг, 12 сентября, ожидается теплая солнечная погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон и практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большой шляпе, в этой замечательной солнечной погоде, будет сухо и тепло. Исключения будут, но пусть с ними разбираются местные синоптики, испанские или британские. А у нас, в Украине, завтра, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее информации, в Киеве в четверг, 12 сентября, "погода получит метеорологический Оскар": будет солнечно, сухо, температура поднимется до +28 градусов. Впрочем, такая же погода ожидается и в пятницу, 13 сентября. А в субботу и воскресенье, 14 - 15 сентября, пройдут дожди и похолодает.

"Поэтому прогуливайте уроки, лекции, с озабоченным лицом говорите начальству, что вам немедленно нужно к нотариусу и быстро - в ближайший парк или на берег реки. Потому что такое украинское осеннее чудо не часто повторяется", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода до конца сентября.

Также мы писали, что синоптики обещают дожди и похолодание на этих выходных.