Инициированные Верховной Радой изменения в Налоговом кодексе могут привести к резкому падению темпов бурения новых скважинв Украине, что в свою очередь приведет к снижению объемов добычи отечественного газа.

Об этом "Странае" стало известно из письма Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АКГУ), куда входят крупнейшие производители газа: Укргаздобыча, ДТЭК Нефтегаз, Burisma Group, Укрнефтебурение, Geo-Alliance Group, Smart Energy, КУБ-ГАЗ и Полтавская газонефтяная компания.

Письмо адресовано главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетьманцеву, с копией в адрес главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса и члена комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Бельковой.

В обращении АКГУ отмечается, что инициированный Данилой Гетьманцевым законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", во-первых, имеет нечеткие формулировки ряда терминов. Это в дальнейшем может привести к неоднозначной трактовке этих терминов фискальными органами, что "навредит отрасли и инвестиционному имиджу государства, гарантирующего неизменность налоговой нагрузки на новые инвестиции в газодобывающую отрасль", - говорится в письме Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Во-вторых, предложенные изменения в законодательство могут поставить под угрозу реализацию государственной компанией "Укргаздобыча" проектов РЕС (Рroduction enhancement contract) относительно газодобычи на истощенных месторождениях, что в свою очередь может снизить суммарный объем добычи газа в Украине.

Ассоциация также выразила надежду, что мнение бизнеса представителями законодательной власти будет услышано и учтено. Профильные специалисты готовы принять активное участие в обсуждении вопросов, касающихся налогового законодательства и стимулирования газодобычи в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Гончарук не сдержал обещания - новые налоговые законы вступят в силу не с 2021 года, а уже в следующем.