В мае 2020 года на судостроительном заводе "Залив" в Крыму заложат первые два российских универсальных десантных корабля (УДК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли РФ.

"Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году", - говорит источник и добавляет, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

По данным другого источника, "закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года". Военные суда смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник агентства также сообщил, что "разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК".

При этом ТАСС признает, что не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. Кроме того, УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.

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