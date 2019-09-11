В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) возмущены очередным фактом бездействия властей по поводу нападений на журналистов.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал в своем Facebook.

"Радикалы могут безнаказанно угрожать и бить журналистов. Главное после инцидента - "продержаться" один год.

Вот получили ответ Национальной полиции в Черниговской области по эффективности расследования нападений на журналистов. По резонансному избиению радикалами главного редактора районной газеты "Вести Борзнянщины" Сергея Близнюка за "не такой" репортаж - уголовное производство закрыто.

Факт избиения есть, телесные повреждения есть, агрессия "неустановленных лиц с символикой" Свободы "в помещении райгосадминистрации есть. Эффект тревоги среди местных журналистов по всей Украине через реальность подобных "разборок" радикалов - тоже есть.

А вот ни расследования, ни защиты избитого редактора нет.

Журналисты не должны опасаться физического насилия после выхода своих материалов. Боясь кулаков от публики, которая берется "вычитывать" газеты или "просматривать" телеэфиры, журналисты отказываться затрагивать те или иные темы. Соответственно, общество после такую ​​цензуры и самоцензуры будет меньше знать.

Поэтому каждая атака на журналиста или СМИ - это атака на право граждан быть информированными. И каждое закрытое дело по ущемлениям прав журналистов - это история о варварстве в Украине, а не о нашем движении к демократии", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ требует разобраться с нападением на журналистку во время съемок в Киеве.

Такэе мы рассказывали, что в НСЖУ отреагировали на решение Нацсовета по телеканалу NewsOne.