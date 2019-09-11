10 сентября компания Apple презентовала три новых модели айфонов - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11.

На украинский рынок телефоны должны поступить в продажу с 20 сентября. Причем интернет-магазины уже открыли предзаказ - большинство еще не сформировали цены, но некоторые уже показали ценники.

Стоимость одной модели может отличаться на 5 - 8 тысяч гривен в зависимости от продавца. В целом же украинские цены на 6 - 8 тысяч гривен дороже (200-250 долларов), чем были заявлены в Apple.

"Страна" разбиралась в первых ценниках на новый флагман от Apple.

Цены на новые iPhone в Украине

В Украине, как обычно, ценник будет отличаться с учетом доставки и наценки магазинов. Обычно разница с официальной ценой может составлять до $200, но это в первые месяцы, затем айфоны обычно дешевеют.

На большинстве крупных сайтов техники уже появилась возможность "сообщить о наличии" новых iPhone, но цены не указаны. Однако отдельные магазины уже назвали стоимость новинок.

iPhone Pro 11 Max

Разброс ценников в разных магазинах: от 34 990 до 42 999 грн за 64 ГБ; от 39 990 до 59 999 грн за 256 ГБ и от 45 990 до 55 499 грн за 512 ГБ.

Цены на предзаказ уже сформировал магазин estore.ua

34 990 грн - 64 ГБ;



39 990 гривен - 256 ГБ;

45 990 гривен - 512 ГБ.

Магазин ilounge.ua выставил такие цены на предзаказ:

39 999 грн - 64 ГБ;

59 999 гривен - 256 ГБ;

49 999 гривен - 512 ГБ.

Магазин Stylus сформировал такую стоимость:

42 999 грн - 64 ГБ;

50 999 гривен - 256 ГБ;

55 499 гривен - 512 ГБ.

iPhone 11 Pro



Разброс цен на предзаказ был таким iPhone 11 Pro с 64 ГБ - от 32 990 до 37 999 грн, на 256 ГБ от 36 990 грн до 45 999 грн, на 512 ГБ цены 42 990-54 999 грн.

Магазин estore.ua

32 990 грн - 64 ГБ;

36 990 грн - 256 ГБ;

42 990 грн - 512 ГБ.

Магазин ilounge.ua

34 999 грн - 64 ГБ;

44 999 грн - 256 ГБ;

54 999 грн - 512 ГБ.

Магазин Stylus

37 999 грн - 64 ГБ;

45 999 грн - 256 ГБ;

49 999 грн - 512 ГБ.

iPhone 11

Разброс цен на предзаказ был таким iPhone 11 с 64 ГБ - от 22 990 до 34 999 грн, на 128 ГБ от 23 990 грн до 44 999 грн, на 256 ГБ 26 990-54 999 грн.

Магазин estore.ua

22 990 грн - 64 ГБ;

23 990 грн - 128 ГБ;

26 990 грн - 256 ГБ.

Магазин ilounge.ua

34 999 грн - 64 ГБ;

44 999 грн - 128 ГБ;

54 999 грн - 256 ГБ.

Магазин Stylus

25 499 грн - 64 ГБ;

27 499 грн - 128 ГБ;

29 999 грн - 256 ГБ.

В большинстве же украинских магазинов, по состоянию на 11 сентября, открыли возможность сделать предзаказ, но ценник еще формируется.

Фото: Цитрус

Цены Apple

Для сравнения - отпускные цены, которые вчера назвали на онлайн-презентации новинок Apple.

iPhone Pro 11 Max

iPhone Pro 11 Max 64 ГБ $1099 или 27 420 грн;

iPhone Pro 11 Max 256 ГБ $1249 или около 31 164 грн;

iPhone Pro 11 Max 512 ГБ $1449 или около 36 154 грн).

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro 64 ГБ - $999 или около 24 925 грн;

iPhone 11 Pro 256 ГБ - $1149 или около 28 669 грн;

iPhone 11 Pro 512 ГБ - $1349 или около 33 659 грн.

iPhone 11

iPhone 11 64 ГБ - $699;

iPhone 11 128 ГБ - $749;

iPhone 11 256 ГБ - $849.

Какие телефоны представили 10 сентября

Ежегодно Apple презентует три новых модели смартфонов.

В 2019 году в линейке айфонов появились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11, которые сменили прошлогодние модели - iPhone XS, XS Max и XR.

Дизайн новинок практически не поменялся. Разработчики разнообразили лишь цветовую палитру корпусов, а на задней панели двух старших моделей появилась "трехглазая" камера. Подробнее о том, что известно о новых флагманах Apple, мы писали в нашем материале.

iPhone 11 получил самый простой набор возможностей и функционала, соответственно он самый дешевый в представленной троице. У него двойная камера на 12 Мп и фронтальная такого же качества.

В телефоне LCD дисплей и оперативная память на 4 Гб. Его процессор A13 Bionic стал самым быстрым из тех, которые установлены в смартфонах на сегодняшний день. Диагональ экрана - 6,1 дюйма. Батарея держит заряд на час дольше, чем его предшественник XR. В телефоне повысили качество звука за счет поддержки Dolby Atlas. Новинка имеет водонепроницаемость до 2 метров и более быструю идентификацию по лицу FaceID.

Цвета корпуса: желтый, сиреневый, голубой, белый, зеленый и красный. То есть "радужные намеки" компании Стива Джобса в логотипе и анонсах все-таки касались палитры новый айфонов.

iPhone 11 Pro с диагональю экрана в 5,8 дюйма. В телефоне основная камера на 12 Мп представлена в обычной, широкой и ультраширокой камерах. Фронтальная камера также не уступает по качеству. В базовой камере есть функция, позволяющая делать сразу 9 снимков (Deep Fusion). Камеры снимают видео в режиме 4K/60 кадров за секунду.

Телефон выполнен из хирургической стали. В новинке энергоэффективный OLED дисплей, процессор A13 Bionic и оперативная память на 6 Гб. Смартфон поддерживает функцию Face ID. Новая батарея у iPhone 11 Pro на 4 часа больше чем у предыдущего представителя - iPhone XS.

Цвета телефона: зеленый, космический серый, серебряный, золотой и белый.

iPhone 11 Pro Max - самый большой и дорогой из представленных телефонов. У него диагональ - 6,5 дюйма. Остальные характеристики такие же, как у iPhone 11 Pro. Новая батарея на 5 часов больше чем у предыдущего поколения смартфонов. А зарядное устройство - мощностью в 18 Вт с разъемом USB-C.