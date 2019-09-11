Сейчас проводится подготовительная работа по организации встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), которая может состояться уже через пару недель. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, сообщает ТАСС.

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс", – сказала Меркель, указав, что это произошло "с тех пор, как президент Зеленский заступил на свой пост".

Канцлер выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации минских договоренностей.

"И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса", - подчеркнула Меркель.

Напомним, что у Зеленского заявили о его готовности к встрече в "Нормандском формате" уже в сентябре.

Также мы собщали, что Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской" четверки.