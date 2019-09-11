Горенюк из "Слуги народа" рассказал "Стране", что ездит в Раду на велосипеде не из-за внутреннего Голобородько
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, который ездит на заседания Верховной Рады на электровелосипеде, выбрал такой вид транспорта, потому что хочет защитить окружающую среду. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".
По словам 28-летнего Александра Горенюка, на работу в Раду он выезжает на велосипеде в 09:00, дорога занимает около 40 минут. Декларировать электровелосипед он не будет, потому что его стоимость - 17000 гривен.
Такая инициатива депутата связанна не с "внутренним Голобородько" (персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" пользовался этим видом транспорта), а с желанием защитить окружающую среду.
Напомним, в день первого заседания Верховной Рады 9 созыва, 29 августа, мэр Киева Виталий Кличко также прибыл к зданию парламента на велосипеде.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский не передвигается на велосипеде по Киеву, как это делал его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько. Сам он пояснил, что это связано с тем, что такой транспорт был бы небезопасным.