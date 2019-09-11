Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, который ездит на заседания Верховной Рады на электровелосипеде, выбрал такой вид транспорта, потому что хочет защитить окружающую среду. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

По словам 28-летнего Александра Горенюка, на работу в Раду он выезжает на велосипеде в 09:00, дорога занимает около 40 минут. Декларировать электровелосипед он не будет, потому что его стоимость - 17000 гривен.

Такая инициатива депутата связанна не с "внутренним Голобородько" (персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" пользовался этим видом транспорта), а с желанием защитить окружающую среду.

Напомним, в день первого заседания Верховной Рады 9 созыва, 29 августа, мэр Киева Виталий Кличко также прибыл к зданию парламента на велосипеде.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский не передвигается на велосипеде по Киеву, как это делал его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько. Сам он пояснил, что это связано с тем, что такой транспорт был бы небезопасным.