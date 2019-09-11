Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар" о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель 9 людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

По данным расследования, с 2009 года подозреваемая работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала денежные средства от бизнеса.

Согласно договоренности, в функциональные обязанности гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью учреждения. Деятельность фирмы велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГосЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

В этом же месяце в помещении прачечной, что фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

Напомним, информация о пожаре в гостинице "Токио Стар" на ул. Водопроводной в Одессе поступила в ГосЧС 17 августа в 01:34. Тушить пожар выехали 13 единиц техники и 65 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать только через три часа, в 04:32. Изначально сообщалось о 8 погибших и 10 пострадавших, но впоследствии во время следственных действий было обнаружено тело еще одной жертвы.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Полиция рассматривает три версии причин пожара в одесском отеле "Токио Стар".

Напомним, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио стар", который скрывается от следствия.