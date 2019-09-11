Верховная Рада может рассмотреть представление президента на увольнение всех членов ЦИК в четверг, 12 сентября. Об этом со ссылкой на заместителя председателя профильного комитета Алину Загоруйко пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Загоруйко, если Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержит представление президента на увольнение всех членов ЦИК, то парламент может рассмотреть этот вопрос завтра, 12 сентября.

"Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идёт только о прекращении", - сказала Загоруйко.

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК поступило в Раду 9 сентября. По информации зампредседателя профильного комитета Рады Александра Качура, его рассмотрение в Комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства возможно уже сегодня, 11 сентября.

Он добавил, что, по его мнению, представление президента мотивировано. Качура напомнил, что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии "Слуга Народа".

"Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления... я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях... я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения", - отметил Качура.

Загоруйко также сообщила, что суд признал бездеятельность ЦИК по установлению результатов в 198 округе, где результаты выборов ещё не установлены.

Напомним, когда решение об увольнении членов ЦИК будет опубликовано, три дня дается фракциям парламента на то, чтобы предложить президенту свои кандидатуры на освободившиеся должности. Поэтому, если на этой неделе за решение проголосуют в четверг, 12 сентября, то в пятницу оно будет опубликовано. Тогда фракции смогут подавать кандидатуры до 18 числа.

Также мы писали, что в конце июля председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.