Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Кременские леса" в Луганской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В опубликованном указе говорится о том, что нацпарку выделят 7269 га земель государственной собственности. Также президент отменил указ от 11 декабря 2009 года о создании нацпарка "Северско-Донецкий".

Уточним, что Кременские леса являются крупнейшим природным массивом на востоке Украины. Он расположен вдоль главной водной артерии Донецкой и Луганской областей реки Северский Донец. Эта территория давно признана центром сохранения северных лесных видов растений и животных и входит в состав объектов Изумрудной сети.

В пределах Кременских лесов зафиксировано 944 вида флоры растений, 152 из которых являются редкими, реликтовыми и занесенными в Красную книгу Украины и международные "красные списки". Здесь встречается 160 видов птиц, в том числе краснокнижные - европейский тювик, могильник, курганник, змееед, лунь степной, орлан-белохвост, журавль серый, филин.

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