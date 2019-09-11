Вчера, 10 сентября, на переполненной "Днепр - Арене" сборная Украины сыграла вничью (2:2) с командой Нигерии. Главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко дал оценку этому поединку на послематчевой пресс-конференции.

"Я хотел бы отметить просто бешеную поддержку болельщиков и поблагодарить их за это", - сказал в начале наставник "сине-желтых", как передает пресс-служба УАФ.

Фото: Павел Кубанов/ФФУ

- Можно ли считать, что с Литвой сборная показала класс, а сегодня проявила характер?

- Было и то, и другое. Главное, что команда сегодня не изменила своим принципам - пыталась контролировать мяч, играла разносторонне, интересно, создала немало моментов.

В первом тайме нам не хватало баланса. Было слишком много ошибок, обрезок. После перерыва мы внесли коррективы, изменили структуру игры. На второй тайм команда вышла с твердым намерением обеспечить положительный результат, и я благодарен игрокам за самоотдачу.

С нашей стороны не было навала, был контроль за счет коротких и средних передач. Возможно, меньше стало врываний, но они были более эффективны за счет того, что мяч в середине поля двигался очень хорошо, мы меньше ошибались.

- С чем были связаны ошибки в эпизодах с пропущенными голами?

- Прежде всего с потерей командного баланса. Мы играем с большим количеством футболистов на чужой половине. В случае обрезок в середине поля, тем более во встрече с такой скоростной и физически прекрасно подготовленной командой, как Нигерия, это приводит к таким проблемам. После перерыва мы действовали уже более аккуратно.

- Каково состояние Жуниора Мораеса?

- Ничего серьезного, он получил ушиб мышцы, поэтому был заменен.

- Трудно сборной было играть без Тараса Степаненко?

- Это был такой матч, в котором мы дали проявить себя многим, поэтому, возможно, была не лучшая слаженность. Это нормально. Мы сознательно шли на такой риск.

- Как вы можете оценить игру Андрея Лунина?

- Он сыграл на своем, очень высоком уровне. Учитывая его возраст и отсутствие игровой практики, можно сказать даже, просто замечательно.

- Матч помог выявить проблемы? Команда еще далека от идеала?

- Идеал найти вообще очень трудно. Сборная движется в правильном направлении. Сравнивать сегодняшний матч с предыдущим, против Литвы, нельзя, это совершенно разные команды, составленные из игроков, выступающих в различных чемпионатах. Но сегодняшняя игра была очень важной, мы получили много ценной информации.

- Увидев, насколько жестко действуют защитники нигерийцев, внесли вы связаны с этим коррективы в перерыве?

- Да, мы поговорили в перерыве об этом. Обратили внимание ребят на то, что нужно действовать более аккуратно.

- Неистовая поддержка трибун во втором тайме помогла переломить ход игры? Планируете ли вы еще проводить матчи в Днепре?

- Это зависит от решения Украинской ассоциации футбола. Мы стараемся дать возможность увидеть сборную разным регионам. Стадион в Днепре очень хороший, поединок здесь прошел замечательно.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на матче Украина - Нигерия фаны вывесили банер против олигарха: "Днепр-1 - афера Коломойского".