На заседании в среду, 11 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).

Авторами документа выступают восемь нардепов от "Слуги народа" во главе с Александром Кубраковым. Предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн, при этом чем больше перевес, тем больше будет штраф.

Если вес фуры на 5-10% больше позволенного, штраф составит 8,5 тыс. грн, если на 10-20% больше - штраф 17 тыс. грн, более 20% - штраф 34 тыс. грн.. Деньги, полученные от уплаты этого штрафа, намерены перечислять в государственный дорожный фонд.

Отметим, что сейчас в Украине за перегруз фур предусмотрен штраф 510-680 грн (ч.1 ст. 132-1 Админкодекса).

При этом ответственен за перевес фуры владелец автомобиля (человек или компания). Если речь идет об авто на еврономерах - то человек, который ввез транспорт в Украину. Отказ уплатить штраф или обжалование соответствующего постановления - причина запретить въезд иностранцу в Украину.

Согласно законопроекту, если водитель пассажирского или грузового транспорта проигнорировал просьбу остановиться представителя Госслужбы по безопасности на транспорте - ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления на 3-6 месяцев. Перегруз фуры может быть зафиксирован автоматически. Тогда тому, кто считается водителем, пришлют постановление о штрафе по почте.

Напомним, этим летом под Одессой фура установила новый антирекорд перегруза в Украине, она весила в пять раз больше положенного.

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