В Китае решили освободить от дополнительных пошлин американские товары 16 наименований. Об этом сообщает Global Times.

Категории товаров, которые освобождают от дополнительных ввозных пошлин, тесно связаны со средствами жизнеобеспечения: смазочное масло, противоопухолевые препараты и медицинские линейные ускорители. Исключения вводятся с 17 сентября 2019-го до 16 сентября 2020 года. Китай продолжит разработку списков товаров, которые не будут облагаться пошлинами.

Отметим, что США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября составят не 25%, а 30%.

Также мы писали, что власти Китая вводят ответные пошлины на американские товары в два этапа: с 1 сентября и 15 декабря, в размере в 10% и 5% соответственно. Они затронут более 5 000 наименований товаров, а общий размер составит $75 миллиардов.