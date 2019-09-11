В США продолжает разворачиваться шпионский скандал, связанный с Кремлем. Американские СМИ сообщили, что в российском правительстве много лет работал "крот", который передавал в Вашингтон ценную информацию.

Что известно о "кроте"

9 сентября журналисты CNN со ссылкой на собственные источники сообщили, что в в 2017 году разведка США вывезла из РФ ценного агента, который являлся ценным источником в Кремле. Была проведена секретная миссия, в ходе которой Вашингтон произвел экстренную эксфильтрацию своего информатора. Причиной операции стали опасения, что президент США Дональд Трамп мог бы способствовать его разоблачению.

Агент предоставлял информацию из высших кругов российской власти, в том числе о президенте Владимире Путине, и альтернативы такого уровня у США не было, сообщил журналистам источник. Позже выяснилось, что речь идет о сотруднике администрации президента России Олеге Смоленкове.

По данным журналистов, агента отозвали после того, как Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и случайно раскрыл секретную информацию, полученную от Израиля.

По другой версии, еще в конце каденции президента Барака Обамы высказывалось мнение, что агент слишком долго сотрудничает с США. Поведение Трампа еще больше усиливало обеспокоенность, что в итоге и ускорило отзыв агента.

Реакция США

В ЦРУ информацию CNN назвали ошибочной. Об этом сказала директор по связям с общественностью ведомства Бриттани Брэмелл. При этом она прямо не опровергла вообще наличие "крота" в высших эшелонах российской власти. "Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными" - сказала Брэмелл.

Дональд Трамп заявил, что не в курсе этой истории. "Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю" - дал он уклончивый комментарий журналистам.

Госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помео заявил, что сообщения об американском шпионе в России "фактически некорректны". И что он комментирует публикации в СМИ только в случаях, когда репортажи резонансные и создают огромный риск для США. Как и Трамп, Помпео сослался на то, что представитель ЦРУ уже сделала заявление по этому поводу и этого вполне достаточно.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб. "Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал" - сказал Песков, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника президента России Юрия Ушакова. Он уточнил, что должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц и не предусматривала никаких контактов с президентом.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремлю неизвестно, был Смоленков шпионом или нет.

Сообщения CNN Песков назвал жанром pulp fiction в духе "криминального чтива".

Кто такой Олег Смоленков и что он мог передать США

По данным The New York Times, Смоленков был завербован еще несколько десятилетий назад. Есть разные данные относительно того, какой ценной информацией мог обладать американский агент. По данным одного из источников, он отвечал за закупки, организации поездок, выполнял личные поручения вышестоящего начальства и тому подобную техническую работу.

По другим данным, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове, который позже занял пост помощника по международным делам президента России. Смоленков продолжал работать с Ушаковым после возвращения в Россию и пользовался его доверием.

Как утверждают источники New York Times, Смоленков помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Но когда информация о предполагаемом "вмешательстве России" разошлась в СМИ, стало известно и о том, что у США может быть свой источник в Кремле. Из-за этого ЦРУ начало беспокоиться за безопасность агента и в конце 2016 года решило вывезти его из России.

Источники газеты утверждают, что предоставляемые Смоленковым данные были настолько "деликатными", что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.

Также известно, что некоторые сотрудники ЦРУ подозревали в россиянине двойного агента. Это могло означать, что предоставляемые им сведения были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были некоторые основания подозревать россиянина, но раскрыть детали они отказались.

Внезапное исчезновение россиянина

По данным СМИ, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на "семейные проблемы". Но ЦРУ снова подняло эту тему через несколько месяцев, и тогда завербованный россиянин согласился покинуть страну.

Олег Смоленков 14 июня 2017 года с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию, а после этого их никто не видел. В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. В итоге в ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

Супругу Олега Смоленкова зовут Антонина, она также работала в аппарате правительства России.

Следы предполагаемого "крота" всплыли в США. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Вирджиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Дом в Стаффорде, приобретенный Олегом и Антониной Смоленковыми, фото: Bright MLS /realtor.com

Также в сети есть данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

11 сентября стало известно, что после информационной волны предполагаемый американский агент Смоленков в спешке покинул дом в Стаффорде. Соседи рассказали, что к этому дому приехал репортер, увидев его, уже через 15 минут вся семья покинула место на двух машинах.