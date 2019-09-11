Министерство информационной политики инициировало открытую дискуссию с привлечением экспертов из общественного сектора по изучению угрозы информационной безопасности Украины от платформы Telegram. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на ответ Мининформа на свой информационный запрос.

Как отметили в министерстве, 1 июля прошел круглый стол "Telegram: инструмент коммуникации с общественностью или средство предвыборных манипуляций?".

В процессе заседания обсудили причины роста популярности этой платформы, риски от информации от анонимных источников, которые там распространяются, а также продемонстрировали примеры того, как возможности Telegram уже сегодня используются Россией в информационной войне против Украины, а также для донесения собственных нарративов украинской аудитории.

Напомним, что Министерство информационной политики передало за два года Службе безопасности Украины список из 62-х сайтов, которые предлагается запретить на территории Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Telegram в тайне готовит запуск своей криптовалюты Gram в ближайшие два месяца.

Также мы сообщали, что в Telegram слили данные 3000 участников протеста в Москве и журналистов.