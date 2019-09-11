Руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова уволили после его заявления о претензиях на сумму 9 миллиардов гривен к предприятию "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам аудита. Об этом пишет "Обозреватель".

Отметим, что 4 сентября Бамбизов во время брифинга сообщил о завершении аудита на "ArcelorMittal Кривой Рог", который его подразделение проводило в течение нескольких месяцев. Тогда он сообщил о претензиях на 9 миллиардов гривен. По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Кроме того, были выявлены некоторые работы предприятия, которые имеют признаки фиктивных.

Однако в Государственной налоговой службе информацию Евгения Бамбизова опровергли. А спустя несколько дней стало известно, что руководство Офиса было уволено, а деятельность пресс-службы - парализована. И вот, вчера, 10 сентября был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.

По данным источников издания в ГНС, результаты аудиторской проверки с их многомиллардными доначислениями пытаются игнорировать и замять на уровне Государственной налоговой службы.

Фото: obozrevatel.com

Напомним, в июле в СБУ сообщили, что нашли на ArcelorMittal Кривой Рог повышенную в десятки раз радиацию. 8 августа на предприятии заявили, что достигли договоренности с Офисом президента о снижении выбросов в атмосферу и финансировании социальных проектов в городе.

Также мы писали, что в июле был арестован брат владельца ArcelorMittal Лакшми Миттала.