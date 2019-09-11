Украина не будет стучать в закрытые двери НАТО. Примерно такие мессиджи на днях озвучили сразу двое статусных представителей Зе-команды.

Правда, они сделали оговорки: мы все равно стремимся попасть в Альянс. Но не как просители, а как приглашенные. А пока не приглашают - будем наводить порядок у себя дома.

Эти заявления вызвали острое неприятие у порохоботов. Хотя при ближайшем рассмотрении ничего нового, в сравнение с тем, что было во времена Порошенко, сейчас не происходит. Меняется только риторика.

"Страна" разбиралась, действительно ли у Зеленского решили придержать коней с НАТО.

Заявления Кулебы и Яременко

Вчера вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет стучаться в закрытые двери НАТО.

Что интересно, эти слова прозвучали во время визита Кулебы в штаб-квартиру Альянса, где он ответил на вопрос журналистов будет ли Украина просить предоставить План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Я лично исповедую прагматический подход. В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами".

Министр заверил, что "именно такой подход будет продвигать на своей должности".

Таким образом он дал понять, что пока Украна не будет просить ПДЧ - ключевой момент для начала процесса вступления в Альянс.

Одновременно почти о том же сказал глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко - тоже нардеп от "Слуги народа".

По его словам, углублять сотрудничество с НАТО уже некуда. Дальнейший шаг - это предоставление ПДЧ. Однако это должно быть инициативой НАТО, которой пока нет. Поэтому Яременко предлагает заниматься реформами у себя дома.

"Чем быстрее мы будем это делать (проводить реформы - Ред.), тем быстрее мы сможем. В НАТО тоже приглашают, референдум не помогает. Надо, чтобы тебя захотели, посмотрели, как ты живешь, какие у тебя ценности.

Пока у нас за взрывы на складах никто не отвечает, пока у нас солдаты могут заниматься ерундой на линии фронта, пока у нас генералы не отвечают за ситуацию, нас туда не пригласят, с каким бы вооружением мы не пришли", - считает нардеп.

Причем в таких усилиях он видит лишь благо, даже если нас и после этого не возьмут в Альянс. Более того - Украина, говорит Яременко, без НАТО сможет воевать даже лучше, чем Россия.

"Даже не получив членства в НАТО, фактически процесс интеграции ведет к коренному изменению системы всего комплекса обороны и безопасности, который просто мы выведем на совершенно иной стратегический операционный уровень, который будет выше, чем в России", - предрекает экс-дипломат.

И только тогда, по его словам, можно будет обращаться в Альянс за приглашением: "чем быстрее мы достигнем уровня соответствия ценностям и стандартам, тем быстрее сможем поставить вопрос натовцам: "Так где же наше приглашение?" Пока у нас оснований для такого вопроса нет".

"Этого хочет Путин". Реакция порохоботов

На слова Кулебы и Яременко начали критически реагировать сторонники бывшего президента.

"Думаю, это сознательное политическое решение - сворачивание евроатлантической интеграции. В конце концов, этого хочет Путин", - заявила в Facebook нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Скандальный блогер Карл Волох, который оправдывал коррупцию ради противостояния с Москвой, тоже пишет о победе Путина.

"Фраза "нас никто в НАТО не ждет" переводится на человеческий язык как "отдаемся на волю Путина". Никакого другого значения она не имеет", - заявил он.

Блогер Данило Лубкивский заявил, что Зе-команда хочет закрепления внеблокового статуса.

"В Украине так традиционно сложилось, что когда во внешней политике начинают говорить о "прагматизме", это заканчивается "внеблоковым статусом". ...

Фразы о том, что двери откроются сами, когда станем сильнее, к сожалению, никак не помогут нашей безопасности. ... Поэтому в двери надо не просто стучать, а кричать изо всех сил".

Смена курса или риторики?

Впрочем, вряд ли для истерики в соцсетях "Мы больше не идем в НАТО" есть основания. Скорее это дань политической конкуренции, нежели реальное беспокойство сторонников экс-президента.

Тем более, что изложенное Яременко и Кулебой ничем не отличается от ситуации времен Петре Порошенко. Плотно сотрудничая с НАТО, нещадно эксплуатируя в своей риторике тему "евроатлантической интеграции" и даже настояв на включении нормы о движении в Альянс в Конституции, бывший президент ни разу (!) официально не просил предоставить Украине план действий по членству, с которого и начинается вступление в эту организацию.

Повторимся - именно предоставление ПДЧ является первым шагом к вступлению в альянс, а не какие-то изменения в украинскую Конституцию (что являлось лишь элементом внутриполитического пиара).

Но никаких движений в направлении ПДЧ Порошенко не совершал.

Почему - понятно. В самом НАТО не хотели даже намекать на вступление Украины, чтобы не обострять отношения с Россией.

А на саммите Альянса в Варшаве в 2016 году даже произошел курьезный случай, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри вместо Порошенко ответил - хочет ли Украина в НАТО или нет.

"Хочу сказать, что США придерживаются политики открытых дверей. Мы готовы приветствовать новых членов, когда они будут готовы. Как сказал президент Порошенко, у страны еще долгий путь реформ в оборонном секторе. Таким образом, это часть диалога в контексте комиссии Украина-НАТО. И он (Порошенко, - Ред.) сам сказал, что и он, и ваша страна, еще не приняли решение, хотят ли они подать заявку на членство в НАТО", - заявил Керри. Что было странно - почему он, а не Порошенко озвучивает эти слова.

Но, видимо, госсекретарь захотел лично развеять слухи о том, что Украина в ближайшее время все-таки вступит в альянс.

А потому Порошенко и не стучался в закрытую дверь.

И, по большому счету, люди Зеленского лишь зафиксировали статус-кво - в НАТО нас пока не приглашают. При этом никакой смены стратегии они не предложили - сотрудничество с Альянсом как шло, так и продолжается. А о реформах в армии говорила и предыдущая власть.

Если суммировать, у Зе заявили только одно - что не будут пиариться на теме Альянса, как это делал Порошенко. При этом никто не собирается изымать норму о НАТО из Конституции (хотя голосов на это у "Слуги народа" при поддержке "Оппозиционной платформы" явно хватит).

Правда, охлаждение риторики указывает и на другое - у нового президента видимо не особо и верят в перспективы присоединения к Альянсу. Как не верили в это и у Порошенко. Тогда вопрос: почему скептические заявления посыпались именно сейчас?

Соломка для Нормандской встречи

Главный внешнеполитический нерв для Киева сегодня - это переговоры с Путиным в Нормандском формате, которых активно добивается Зеленский.

Они нужны ему как для выполнения "домашнего задания" в глазах Евросоюза (особенно Франции), так и для получения очков миротворца внутри Украины.

При этом Россия одним из главных условий к этой встрече выдвигает подписание "формулы Штайнмайера". Она предписывает провести выборы на Донбассе с последующим предоставлением ему особого статуса.

Украина же согласна выполнить более легкие условия Путина - обмен пленными, точечное разведение сил - однако проводить выборы в "ЛДНР" и давать этим территориям особый статус не желает. И хочет провести нормандскую встречу вообще в менее обязательном ключе.

Москва же настаивает на согласовании всех позиций еще до встречи.

Вероятно с этой дипломатической игрой и связаны заявления по НАТО.

Они призваны смягчить позицию России и отвлечь ее от темы политической части Минских соглашений (именно к ней и подводит "формула Штайнмайера"). Украина в Альянсе - болезненный вопрос для Москвы. И заверениями, что "мы пока в НАТО не идем" у Кремля пытаются создать впечатление о договороспособности новых украинских властей.

Получится ли таким образом протолкнуть встречу "нормандской четверки" без подписания "формулы Штайнмайера" - покажет время.

Почему НАТО не принимает Украину?

Единственная попытка, когда Украина официально запросила Плана действий по членству, была в 2008 году. Письмо в Альянс направили президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк.

Однако саммит НАТО в Бухаресте эту просьбу отклонил. Против членства Украины выступили Германия и Франция, которые не хотели портить отношений с Россией.

С началом войны на Донбассе ситуация стала еще менее благоприятной для вступления Украины в Альянс. Принятие в НАТО страны, которая находится в состоянии горячего территориального конфликта, исключается - разве что Альянс захочет сам повоевать с Россией.

При этом власть Петра Порошенко всячески настаивала на бескомпромиссной позиции, что Донбассу, что по России. Чем продолжала военный конфликт. И соответственно отдаляла перспективы НАТО.

Одновременно никуда не делось особое мнение главных локомотивов Евросоюза, которые уже один раз "опрокинули" Киев со вступлением в Альянс. Да и сегодня, судя по заявлениям Макрона, не собираются окончательно рвать отношения с Россией (и даже наоборот - предлагают ей "общий фронт").

Парадоксально, но двери в НАТО могут открыться для Украины лишь после того, как будет политически урегулирован вопрос хотя бы Донбасса. Чего не хотела делать прошлая власть, и к чему пока не очень торопится делать реальные шаги (через выполнения Минских соглашений) власть новая.