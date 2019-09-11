Уже на следующей неделе Россия готова провести переговоры по транзиту газа с Евросоюзом и Украиной. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака сообщает "Интерфакс".

В частности, Александр Новак сообщил, что дата 19 сентября обсуждалась с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.

"И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19 сентября провести такие консультации", - сказал Новак.

Напомним, ранее в Евросоюзе предложили Украине и России заключить договор по транзиту газа на 10 лет.

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