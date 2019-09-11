Государственное бюро расследований завело дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по признакам злоупотребления служебным положением и вмешательства в работу судебных органов. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Уточняется, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля 2019 по факту возможного совершения бывшим президентом Украины Порошенко и другими должностными лицами преступлений из-за несвоевременного назначения судей на должности, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты из государственного бюджета заработной платы судьям, которые не осуществляли правосудие.

В нарушение ст. 80 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", вступивший в силу 30.09.2016, Порошенко длительное время не выносил указов о назначении отдельных судей на должности бессрочно.

Согласно письму Государственной судебной администрации от 01 августа 2019, судьям, у которых закончились судейские полномочия, выплачено в целом 387 957 445 грн.

Действия президента, как указал следователь ГБР, привели не только к расходам из государственного бюджета, но и к затруднению доступа к правосудию, снижению его оперативности и качества, подрыву авторитета судебной власти, влияли на независимость судебной власти.

Суд дал следователям Бюро доступ к документам территориального управления Государственной судебной администрации по размеру начисленного и выплаченного судейского вознаграждения.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина.

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