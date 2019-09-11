В среду, 11 сентября Европейский суд по правам человека начнет рассматривать иск Украины к России относительно аннексии Крыма. Об этом свидетельствует информация на сайте ЕСПЧ.

Уточняется, что Украину представляет уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. Сам иск касается нарушения Россией статей Конвенции о правах человека "после установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года".

Речь о нарушении статей 2 (Право на жизнь), С (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливый суд), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 9 (Свобода мысли, совести и религии), 10 (Свобода выражения мнения), 11 (Свобода собраний и объединение) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 14 (Запрещение дискриминации) Конвенции, статьи 18 (Рамки применения ограничений прав) и статьи 1 (Защита права собственности), 2 (Право на образование) и 3 (Право на свободные выборы) протокола к Конвенции, статье 2 (Свобода передвижения) Четвертого протокола к Конвенции, статьей 1 (Общий запрет дискриминации) Двенадцатого протокола к Конвенции.

Напомним, 27 февраля в ЕСПЧ должно было состоятся открытое заседание, на котором рассмортели бы вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы.

Однако после этого заседание несколько раз переносилось и в итоге было назначено на 11 сентября.