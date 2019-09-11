Президент Украины Владимир Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову (оба члены фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность"). Об этом говорится в Указе президента, опубликованном на сайте главы государства.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в мае 2019 года тогда уже уходящий президент Украины Петр Порошенко подписал указ №275/2019 о присвоении дипломатичных рангов. В частности, председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев и председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов получили дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного посла.

Также мы сообщали, что партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" предлагала кандидатуру Владимира Арьева на должность председателя комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины.

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