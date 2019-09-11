В среду, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский официально представил коллективу Министерства иностранных дел главу МИД Вадима Пристайко. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Facebook Офиса президента.

"Я знаю Вадима очень много лет, работаю с ним около четырех месяцев. Я очень доволен нашей работой. Иногда бывают сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки со сложными людьми, в течение которых и после которых нам нужно было решать за одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал. Я благодарен ему", - сказал Владимир Зеленский.

Также он пошутил о том, что Министерство иностранных дел занимает лучшее здание, поэтому он немного завидует работникам МИД.

"Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете - мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет", - сказал Владимир Зеленский.

В ответ Вадим Пристайко тоже пошутил, что у него есть "короткая речь минут на 45" - но он не будет ее произносить, потому что президент задал новую планку продолжительности речей.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, первый зарубежный визит нового главы МИД Украины был в Польшу.

Также мы писали, что Пристайко не изменит курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО и намерен за полгода продвинуться в решении конфликта на Донбассе.