Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Днем ранее президент Владимир Зеленский согласовал это назначение. "Страна" публиковала документ, на котором Зе поставил свою визу.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.

В 2004-2009 годах работал в Международном центре перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции. С 2014 года - заместителем главы этого комитета.

Чумак активно поддерживал акции против Петра Порошенко, которые возглавлял Михаил Саакашвили ("Михмайдан").

Ранее Анатолий Матиос попрощался с должностью военного прокурора словами царя Соломона.

Также напомним, что при Анатолии Матиосе военная прокуратура "кошмарила" газету "Вести".