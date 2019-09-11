Рябошапка назначил нового военного прокурора на место Матиоса
Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Днем ранее президент Владимир Зеленский согласовал это назначение. "Страна" публиковала документ, на котором Зе поставил свою визу.
Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.
В 2004-2009 годах работал в Международном центре перспективных исследований.
Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.
С 2012 года работал в должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции. С 2014 года - заместителем главы этого комитета.
Чумак активно поддерживал акции против Петра Порошенко, которые возглавлял Михаил Саакашвили ("Михмайдан").
Ранее Анатолий Матиос попрощался с должностью военного прокурора словами царя Соломона.
Также напомним, что при Анатолии Матиосе военная прокуратура "кошмарила" газету "Вести".