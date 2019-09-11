Во Львове в среду, 11 сентября, случилась масштабная авария на водопроводе, без воды остаются около 300 000 человек из 700 000 проживающих в городе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Авария произошла около 04:00 11 сентября на ул. Демнянской, прорвало трубу диаметром 350 мм на глубине 4 метра. В результате аварии полностью без водоснабжения остался крупнейший район Львова - Сиховский, а также Франковский район и часть Зализнычного района.

Ведутся ремонтные работы, ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 12 сентября.

Напомним, в конце августа на Донбассе три города остались без воды из-за долга водоканала за электричество.

Также мы писали, что в начале августа стихия оставила без воды 27 тысяч человек в Лисичанске.