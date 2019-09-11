На заседании в среду, 11 сентября, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - проекты о конфискации незаконных активов чиновников, штрафах за перегруженные фуры и вопросы приватизации. Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте парламента.

Заседание начнется в 10:00 с регистрации, объявлений и заявлений. После этого нардепы рассмотрят президентский и два альтернативных законопроекта о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников. Далее - проект закона о повышении штрафов за перегруженные фуры.

Кроме того, в повестке - законопроекты о приватизации государственного и муниципального имущества, о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и несколько евроинтеграционных законопроектов.

Нардепы планируют согласовать создание Единой государственной электронной системы в области строительства, а также внести изменения в законодательство с целью защиты прав потребителей финансовых услуг. Также Рада рассмотрит вопрос переименования населенных пунктов в Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, "Страна" писала о том, что 10 сентября приняла Рада: импичмент президента, реформу прокуратуры и еще 11 законопроектов.

Также мы сообщали о том, как Рада принимала закон об увольнении президента.