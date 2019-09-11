Первый заместитель генерального прокурора Юрий Севрук, который приказом теперь уже экс-главы ГПУ Юрия Луценко в 2017 году был командирован на должность проректора Национальной академии прокуратуры, увольняется из системы.

Информацию об этом "Стране" подтвердил сам юрист, который в период руководства Генпрокуратурой Виктора Шокина являлся его "правой рукой".

Напомним, что после назначения Луценко на Резницкую он подписал приказ о назначении своим первым замом ставленника от "Народного фронта" Дмитрия Сторожука. Наряду с этим занимавший этот пост при Шокине Севрук не был уволен, а отправлен в "почетную ссылку" в Академию прокуратуры.

Срок его командировки подошел к концу 5 сентября, но как оказалось на Резницкой Севрука не ждали и при новом руководителе Руслане Рябошапке. 5 сентября он подписал приказ о назначении своим первым замом Виталия Касько.

"Мне продлили командировку на четыре дня, а сегодня (11 сентября - Ред.) я увольняюсь и выхожу на пенсию", - пояснил "Стране" Севрук. Такое решение он объясняет тем, что не согласен с предложенным вариантом преобразований в ведомстве.

Ранее "Страна" писала, что поданный от лица президента Владимира Зеленского законопроект №1032 о реформе прокуратуры, спровоцировал протесты в прокурорской среде. За сутки до его рассмотрения в парламенте на митинг вышли студенты-слушатели Национальной академии прокуратуры Украины.

10 сентября данный законопроект был принят Верховной Радой за основу с сокращенным сроком подготовки документа к рассмотрению во втором чтении.