Во вторник, 10 сентября, прибывший в Киев в рамках обмена пленными между Россией и Украиной крымскотатарский активист Эдем Бекиров перенес операцию на сердце. Об этом в Facebook сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

По ее словам, операция проходила в кардиологическом отделении клинической больницы "Феофания", она продлилась 5 часов, после нее Бекирова перевели в реанимационное отделение.

"9 месяцев в застенках СИЗО не прошли бесследно для него. Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - написала Элеонора Бекирова.

Скриншот: Facebook/ Элеонора Бекирова

Напомним, 12 декабря 2018 года при въезде в Крым силовики РФ задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена, Гульнара, является членом Меджлиса крымскотатарского народа. В январе 2018 года Эдем перенес операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, он носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Только 27 августа 2019 года Бекирова отпустили из СИЗО, а 7 сентября он принял участие в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.