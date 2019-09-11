Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о возможном злоупотреблении служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

По данным канала, 23 августа НАБУ по решению суда открыло уголовное дело в отношении экс-министра Климкина и экс-президента Порошенко. Уточняется, что это первое дело НАБУ против Порошенко.

"Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить", - сказано в сообщении.

Скриншоты: t.me/Ukrainiannewsinside

Напомним, дела, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко расследуются в ГБР. Ближайшие допросы Порошенко в Бюро назначены на 13, 18 и 27 сентября, однако, например, 10 сентября, экс-глава государства в ГБР просто не явился.

Также мы писали, что директор ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать.

В свою очередь, генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что с Порошенко могут снять неприкосновенность еще до 1 января.