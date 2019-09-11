Из Нацполиции увольняются три заместителя ее главы: Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец. Об этом речь идет в расследовании "Страны".

Так, со своих должностей уходят первый замначальника - руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, замглавы НПУ - начальник следственного управления Виталий Невгад и начальник уже упразднённого Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

По предварительной информации, первым заместителем главы НПУ вместо Аброськина станет действующий начальник Департамента внутренней безопасности Евгений Коваль.

Также в замы главы Нацполиции - куратора всех "копов" в зоне проведения ООС может быть переведён уволенный с поста замминистра внутренних дел Вадим Троян.

Что же касается ликвидированного решением Кабмина от 2 сентября Департамента защиты экономики Нацполиции, то в кресло его руководителя (до тех пор пока он еще действует) прочат возглавляющего столичное управление защиты экономики Георгия Яроша.

Что касается Главного следственного управления, то его возглавит Максим Цуцкеридзе, который долгое время был замначальника ГСУ. Коллеги его характеризуют как сильного специалиста и профессионального следователя.

Напомним, в конце августа Аваков после доклада Князева решил уволить четырех глав Нацполиции в областях.

Также мы писали, что первым решением Кабмина Гончарука стала ликвидация экономического подразделения Нацполиции.