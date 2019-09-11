Домработница российского юмориста и актера Евгения Петросяна Ольга рассказала, что, по ее мнению, его экс-супруга Елена Степаненко пыталась навести на него порчу. Об этом она заявила в интервью, видеозапись которого опубликована в YouTube.

К такому выводу женщина пришла, так как время уборки в квартире Петросяна обнаружила иглы, мешочки с жженой соломой и куклу вуду. По словам Ольги, за многие годы работы она впервые столкнулась с подобным. Предметы были прикреплены к дверным косякам. Домработница подчеркнула, что если бы не уборка, то их было бы непросто обнаружить.

"Я сама за себя переживала. Я там убираю и всё это трогаю. Можно ли это вообще выбрасывать?" - рассказала Ольга.

Она обратилась к батюшке, который объяснил ей, что это "ведьмовская атрибутика". Ольга уверена, что порчу на Петросяна пыталась навести его бывшая супруга Елена Степаненко.

Видео: YouTube/ Влада Горшунова

Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке 33 года. Громкий бракоразводный процесс между артистами закончился 16 ноября 2018 года.

Также мы писали, что Петросян отметил развод шампанским и выложил видео торжества в Instagram.