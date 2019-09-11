Во Франции украинских моряков, которых обвиняли в перевозке венесуэльского кокаина в 2015 году, приговорили к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Решение вынес уголовный суд города Лилля, сроки получили девятеро украинских моряков. Об этом пишет Ouest France.

Напомним, что в декабре 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По рации капитан "Карибской пальмы" (Carib Palm ) сообщил французским властям, что он следовал из колумбийского города Картахены в польский город Гданьск на ремонт. Во время проверки правоохранители нашли на корабле тайник, где было спрятано 2,3 тонны кокаина.

На борту судна находились девять украинских моряков, которые заверили, что перевезли этот огромный запас кокаина под угрозой. Несмотря на это, суд приговорил их не только к срокам, а и к штрафу в размере 75 миллионов евро по требованию таможни. Для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции.

Начальники экипажа - грузинский капитан, а также гражданин Турции и еще один украинец позже должны предстать перед специальным судом присяжных.

Ранее мы писали, что на западной границе Украины поймали жителя Кривого Рога с пакетом кокаина на $75 000.

Также сообщалось, что в Германии недавно изъяли самую крупную партию кокаина в истории сразу на миллиард евро.