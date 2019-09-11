В среду, 11 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет в эфир новый выпуск ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа". Сегодня зрители узнают, на что нужно обращать внимание при выборе йогурта и как приготовить его в домашних условиях, передает пресс-служба канала.

Нобелевский лауреат Илья Мечников в прошлом веке внимательно изучал свойства бактерий, содержащихся в йогурте. И употреблял этот продукт ежедневно, чтобы затормозить процессы старения. Ученый действительно прожил вдвое больше, чем его братья. Да и сегодня реклама продолжает нас убеждать в том, что йогурт - это полезный завтрак, уникальные лактобактерии, свежие фрукты и тонкий молочный вкус. Но так ли это на самом деле? Из чего изготовлен йогурт и как он влияет на наше здоровье?

Фото: inter.ua

"Правильный йогурт содержит "живые культуры" - полезные бактерии, которые оказывают благотворное влияние на организм человека: улучшают пищеварение, повышают иммунитет, нормализуют микрофлору кишечника, - рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Ольга Шуляк. - Основным индикатором натуральности продукта является его срок годности. Выбирайте йогурты, которые хранятся не более 14 дней. Чем более свежий йогурт, тем больше в нем живых бактерий. Самым полезным является натуральный йогурт, который можно приготовить в домашних условиях".

В чем разница между питьевым и густым йогуртом? С какими продуктами его лучше употреблять? Какой из йогуртов считается самым полезным для детей? Могут ли в нем содержаться вредные консерванты? Как можно использовать йогурт, срок годности которого истекает? И как с помощью этого продукта можно избавиться от акне?

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы сегодня ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": автор сюжетов проекта Вера Борсук; микробиолог Оксана Вольская; врач-гастроэнтеролог Галина Салтыкова; эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Ольга Шуляк; председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по защите прав потребителей" Максим Гончар. Полезными советами поделится звездный эксперт этого выпуска - прима-балерина Национального театра оперы и балета Кристина Шишпор.

Фото: inter.ua

"Ем мало, постоянно сижу на диетах, поэтому частенько позволяю себе выпить йогурт утром или днем вместо полноценного приема пищи, - рассказывает Кристина Шишпор. - Но в "Полезной программе" узнала много нового и интересного. Оказывается, йогурт полезен в сочетании с другими продуктами, а не натощак. В диетическом питании его лучше употреблять с овощами и фруктами или спустя 2 часа после еды. Кроме того, обезжиренные йогурты - не более чем маркетинговый ход производителей. Они лишены ценных жирорастворимых витаминов, да и кальций из них усваивается хуже. Поэтому лучше покупать продукты с низкой жирностью (1,5 - 2,5%), чем обезжиренные".

Ранее "Страна" сообщала, что в "Полезной программе" на Интере телезрителей научили правильно выбирать мед.