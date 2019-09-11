Во вторник, 10 сентября, в районе Ирпеня в Киевской области подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений при задержании забаррикадировался в доме и отчаянно отбивался от полицейских. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Уточняется, что подозреваемый в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Украины во время задержания забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в сторону правоохранителей.

"Большое счастье, что они не сработали! Но никто не дрогнул! Беду удалось обойти благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - написал Небытов.

Во время обыска дома подозреваемого правоохранители обнаружили еще две гранаты и огнестрельное оружие. Мужчина задержан, продолжается расследование.

Скриншот, фото: Facebook/ Андрій Нєбитов

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