Вчера, 10 сентября, сборная Украины сыграла в Днепре товарищеский поединок со сборной Нигерии. Игра закончилась вничью со счетом 2:2. Однако боевой и бескомпромиссный поединок двух сборных запомнился не только обилием голов. Группа болельщиков вывесила на трибунах огромный банер с надписью "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy’s scam" ("УЕФА, Днепр-1 - это афера Коломойского").

Скриншот: ТРК Украина



Как рассказал "Стране" один из местных болельщиков, подавляющее большинство фанов продолжают считать родным клубом только Днепр, не признают команду-клон и не ходят на ее матчи.

"Для нас всегда будет только одна команда, и эта команда Днепр, а то что сделал Коломойский - это его игры. И болельщиков у его новой команды почти нет", - рассказал нам фанат.

Напомним, что Днепр-1 был создан весной 2017 года и за два года прошел путь от второй лиги до Премьер-лиги.

А клуб Днепр, владельцем которого был Игорь Коломойский, и который играл в финале Лиги Европы в 2015 году, прекратил существование из-за долгов и скандалов с испанскими тренерами.

В этом сезоне Днепр-1 идет на шестом месте, у команды в Премьер-лиге восемь очков после шести туров.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины едва ушла от поражения в товарищеской игре с командой Нигерии.