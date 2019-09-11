Киев пока что перестал направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних украино-российских соглашений и документов по СНГ (таких планировалось разорвать 236 - Ред.). Об этом передает газета "Коммерсант".

Из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информацией" (6 февраля 2019 года). Из соглашений по СНГ страна последний раз выходила 1 июля 2019 года.

Источники в МИД РФ отмечают, что приостановка расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате Кабмина Украины, которому, "возможно, не до этого".

"Возможно, им было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат (процесс денонсации - Ред.), либо притормозят", - сказал сотрудник МИД РФ.

По его словам, пока рано говорить, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока еще не начала. "Если притормозят - это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи - другая, которая будет означать политический выбор", - отметил дипломат.

Между Россией и Украиной в силе остаются около 400 соглашений. 30 ноября 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о 48 расторгнутых незадолго до этого соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40. Российская сторона считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Статус некоторых из них - о разрыве которых Украина сообщала через Twitter без направления соответствующей ноты - в России считают действующими.

Ранее "Страна" сообщала, что ждет Украину после разрыва договора о дружбе с Россией.