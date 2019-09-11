Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков публично рассказал о том, как ему работается на вершине политического Олимпа Украины. Поначалу ему в парламенте очень нравилось, однако потом он пришел к выводу, что работа государственного политика "деформирует человека".

Об этом Дмитрий Разумков написал в своем блоге на портале "Украинская правда".

"Первые дни в Верховной Раде принесли мне удовольствие… Нет, физической усталости нет. Но есть психологическая…Мне ежедневно приходится зачитывать регламентные бюрократические фразы. Все вокруг будто подсказывает тебе: ты больше не такой, как обычные люди, ты попал в другой мир. …Как вино пропитывает собой деревянную бочку, так и государственная служба деформирует человека", - итожит Разумков.

Благодаря работе в Раде у спикера возникло предположение, что новоиспеченный чиновник быстро теряет связь с реальностью и людьми: сначала человек забывает об обещаниях перед избирателями, позже все заканчивается проигранными выборами, а в худшем случае бегством из страны.

Вместе с тем, он подчеркивает, что депутаты его фракции не скрываются от народа: ездят в метро, ​​ходят по улицам, общаются с людьми.

Ранее "Страна" сообщала, что как Рада принимала закон об увольнении президента.