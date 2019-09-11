На Багамских островах спасатели продолжают поиски тел погибших в результате налета урагана Дориан. По данным на 10 сентября из-под завалов домов и строений были извлечены тела уже 50 человек. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на полицию страны.

Стражи порядка заявляют, что, предположительно, еще около тысячи человек могут быть пропавшими без вести. Полиция делает такие выводы в связи с тем, что от пропавших не было никаких вестей с начала урагана.

Спустя неделю после катастрофы 10 000 багамцев с острова Абако остались без жилья.

Также сообщается, что около 2 000 человек сейчас находятся в приютах в Нью-Провиденсе, крупнейшем городе Нассау, а десятки детей переведены в новые школы.

Ранее "Страна" сообщала, что рассказывая об ужасах урагана Дориан, Трамп дразнил кота лазерной указкой.