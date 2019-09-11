Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине заявил о готовности Белого дома помочь Украине в "нормандских переговорах", однако пока такого запроса от президента Владимира Зеленского не поступало.

Об этом американский дипломат заявил в интервью "Голосу Америки".

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

Вот уже 5 лет продолжается работа над Минском договоренностями, 5 лет действует "нормандский формат". И если это может принести результаты - замечательно. Если же результатов не будет - я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как США и Великобритания.

Тейлор так же напомнил, что РФ исключили из клуба стран "Большой восьмерки", а также из ПАСЕ из-за оккупации Крыма, и вторжения в Украину, когда Москва послала свои войска на Донбасс.

"Если россияне уйдут с Донбасса и если россияне уйдут из Крыма, тогда они устранят ту проблему, которая и привела к их изгнанию из этих двух организаций", - сказал Тейлор.

Ранее "Страна" сообщала, что стала известна дата визита Зеленского на Генассамболею ООН, где он встретится с Трампом