Импичмент без импичмента

Новость дня – принятие Верховной Радой закона об импичменте. В принципе, вчера было рассмотрено немало резонансных законопроектов, но этот оказался единственным, который приняли сразу в двух чтениях. Что в результате вылилось в конфликт между "Слугой народа" и остальными фракциями парламента.

Действительно, ситуация с законом получилась неоднозначная. С одной стороны, Зеленский вроде бы как выполнил то, что обещали президенты в течение двух десятилетий. Потому что, естественно, никто из гарантов не хотел, чтобы Рада имела в руках инструмент снятия их с должности.

С другой стороны, инструмент получился таким, что использовать его на практике будет практически нереально. Во-первых, потому, что сама процедура прописана крайне усложненно. Во-вторых, потому, что сам закон принят с нарушением регламента.

О том, что закон нельзя принимать сразу в двух чтениях, если по этому вопросу нет консенсуса в парламенте, Разумкова предупредили и евросолидаристы Порошенко, и Оппоплатформа. Но второе чтение все равно проголосовали – мотивируя тем, что подобное в практике Верховной Рады встречалось уже не раз. И это уже становится постоянным аргументом "слуг", особенно в дискуссиях с людьми Порошенко, – мол, вы вообще ломали парламент через колено, так почему мы не можем допустить какие-то нарушения?

Но вопрос тут сложнее. То ли "слуги" боялись, что в процессе подготовки ко второму чтению законопроект станет более реальным для процедуры импичмента (хотя чего бояться, если контрольные 250 у тебя в кармане?), то ли закон специально принимали с тем расчетом, что если вдруг возникнет вопрос об импичменте, президент сможет подать в Конституционный суд встречный иск о нарушениях при принятии закона, закон отменят, и процедура станет невозможной.

Есть, конечно, и самое простое объяснение: Зеленский дал команду проголосовать за импичмент в течение одного дня чисто из пиар-соображений. Но в итоге, кроме популизма, ничего не вышло. Потому что проголосовали за импичмент, которого никогда не будет.

Зачем ГПУ делают Офисом прокурора

Впрочем, у закона об импичменте вчера было еще одно предназначение – прикрывать другие инициативы, направленные на монополизацию власти. В частности, вчера в первом чтении был принят закон о реформе Генпрокуратуры.

Суть законопроекта в том, что генпрокурор вместе с новым названием получает исключительные полномочия. Впервые в украинской истории главный прокурор сможет полностью взять под контроль кадровые назначения и увольнения в ГПУ. Причем все это он сможет делать по собственному усмотрению.

Больше того, прокурор страны получает право создавать специализированные прокуратуры, не привлекая к этому вопросу законодательный орган.

Не нужно будет никаких уловок, к которым прибегал Луценко, чтобы отобрать полномочия у Горбатюка. Не нужно будет перетасовывать подразделения, чтобы убрать кого-то с одного направления и поставить на это направление кого-то своего. Будет только прокурор Украины, подчиняющийся только президенту. И будет его офис, обслуживающий интересы этих двух должностных лиц.

Безусловно, в этом нет ничего страшного, если мы подразумеваем, что президент и прокурор – кристально честные люди, не желающие использовать ГПУ против политических противников, для отжатия бизнеса или же для вымогательства за закрытие уголовных дел. Но был ли у нас хотя бы один президент, который не делал подобного?

Атака на телеканалы: Коломойский устраняет конкурентов?

То, что инструменты власти Зе-команда собирается использовать для борьбы с политическими противниками, стало ясно как раз вчера. Когда "Слуга народа" и "Голос" предложили создать следственную комиссию против телеканалов NewsOne, "112" и Zik.

Задачами комиссии предлагается сделать проверку контента телеканалов на предмет участия в "информоперациях, направленных на подрыв обороноспособности государства", а также проверку обстоятельств приобретения телеканалов нынешним владельцем, нардепом Козаком из "Оппозиционной платформы".

Хотя история с приобретением вынесена едва ли не как главная, вряд ли здесь комиссия (а в том, что ее создадут, сомнений нет) может что-то накопать. Поскольку очевидно, что покупка телеканалов оппозиционером во времена Порошенко могла состояться только в том случае, если к юридическому оформлению нельзя было придраться. В противном случае любой из этих телеканалов уже стал бы жертвой Нацсовета по ТВ.

А значит, комиссия (как и упомянутый Нацсовет времен Порошенко, а теперь и Зеленского) сосредоточится на субъективных оценках контента. А тут уже законность или незаконность не причем. Поставь во главе такой комиссии Вятровича – и он любой телеканал обвинит во вражеской пропаганде.

Но даже без Вятровича найдется достаточно желающих доказать, что демонстрация на "112" такого же прогноза погоды, как у НТВ, – это участие в российской информоперации против обороны страны.

Кстати, тот факт, что во главе комиссии собираются поставить бывшую журналистку "Плюсов" Василевскую, доказывает, что за очередной атакой на новостные каналы стоит непосредственно Коломойский. И что речь вовсе не о защите интересов государства, а о коммерческой конкуренции в политической обертке.

Но для таких действий законодательного поля не хватит – нужно будет идти по беспределу. Для Коломойского такой способ действий не нов. Но готов ли Зеленский покрывать все это своим именем? Тем более, что вчера он заявил - телеканалы закрывать он не собирается.

Центризбирком: первая годовщина – последняя годовщина?

Пока же Зеленский занят другим вопросом: вчера он подал в парламент представление на увольнение старого состава Центризбиркома. Впрочем, слово "старый" сложно применить к членам ЦИК, которых избрали год назад. Если Верховная Рада согласится с точкой зрения президента (а предполагать иное смешно), то нынешний Центризбирком станет самым краткосрочным за всю историю.

По большому счету, способ, которым Зеленский хочет разобраться с назначенцами старой власти, – это тоже беспредел. Поскольку в объяснении причин роспуска ЦИК нет ни одной законодательной причины – есть только ссылки на непрофессиональные или заангажированные действия. Хотя, в общем-то, не Зеленскому жаловаться на Центризбирком, избранный "под Порошенко", – при нем он стал президентом и получил монопольное большинство в парламенте. Но, видимо, надежным большинство от БПП и "Народного фронта" у Зе все равно не считают.

С другой стороны, нынешний состав ЦИК тоже избирался по беспределу. Еще не забылось то, что количество членов комиссии увеличили с 15 до 17 только для того, чтобы две партии прошлой коалиции получили две трети состава, что Оппоблоку отказывали в получении законных двух мест и даже одно место от него так и не заполнили.

Так что в данном случае беспределом ликвидируется другой беспредел. И важно только то, как будет формироваться новый Центризбирком. Если пропорциональный принцип (то есть по одному члену ЦИК от 25-30 депутатов) будет соблюден, то остальное можно простить.

Конгресс бьет по Трампу, чтобы свалить Байдена?

Тем временем Украина все глубже и глубже погружается во внутреннюю американскую политику. Поскольку предвыборная кампания в Штатах все больше вырисовывается как противостояние 73-летнего Трампа с 76-летним Байденом (к выборам они будут еще старше), то в эпицентре невольно оказывается Украина и ее 41-летний президент.

Вины Зеленского в этом, конечно, нет. Виноваты тут Байден, который решал проблемы бизнеса своего сына с помощью рычагов своего государства, и Порошенко, который сначала бросил рычаги своего государства в помощь Клинтон, а потом – в поддержку Трампа.

В результате уже никого не удивляет, что в Киев по очереди ездят эмиссары от Трампа и от Байдена, которые требуют от Зеленского противоположного. "Трамповцы" – раскрутки дела по компании "Бурисма" (на которой кормился Байден-младший) и фактов по вмешательству Украины в американские выборы-2016), "байденцы" – отказа от всего этого.

Но до сих пор все это противостояние происходило на украинской площадке. Трамп не спешит выносить темное белье Байдена на американскую поверхность, чтобы не убить его как конкурента раньше времени. Однако в Демократической партии понимают, что дело "Бурисмы" в 2020 году может убить их кандидата, и потому решили играть на упреждение, используя единственный оставшийся в руках партии рычаг – нижнюю палату Конгресса.

Вчера Палата представителей Конгресса начала расследование давления Трампа и его адвоката Джулиани на украинскую власть. Задача расследования проста – перевернуть пирамиду обвинения, поставив на вершину именно трамповское давление и тем нивелировать обвинения против Байдена, которые в этом случае станут лишь инструментом преступления Трампа.

Ход неглупый, поскольку вынуждает президента США открывать карты раньше времени. Однако не факт, что Байдену он поможет, поскольку карта "Бурисмы" все равно является убойной, – просто собьет фаворита она еще до того, как тот станет кандидатом от Демпартии.

И потому не исключено, что главный удар конгрессмены от Демпартии наносят не по Трампу, а по Байдену. И основной мотив – пока не поздно, выдвинуть на первый план Сандерса, Уоррен или Харрис, то есть кого-то из основных конкурентов Байдена внутри лагеря демократов. После внутрипартийных праймериз, на которых все убедились в том, что Байден просто стар для Белого дома, все это уже не выглядит нелепо.