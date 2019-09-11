В квалификации чемпионата Европы-2020 по футболу во вторник, 10 сентября, состоялись заключительные матчи 6-го тура.

Победу в группе В, где выступает и национальная сборная Украины, добыли действующий обладатель титула Португалия, которая в Вильнюсе со счетом 5:1 разгромила Литву, благодаря покеру Криштиану Роналду. Удивительно, но после первого тайма счет в матче был равным - 1:1.

Ожидаемую победу добыла и Сербия, которая в гостях переиграла крайне результативную в этом отборочным цикле команду Люксембурга - 3:1.

Результаты других матчей вторника, 10 сентября:

группа А: Черногория - Чехия - 0:3, Англия - Косово - 5:3;

группа Н: Албания - Исландия - 4:2, Молдова - Турция - 0:4, Франция - Андорра - 3:0.

По итогам группового этапа квалификации, который завершится 19 ноября, определятся 20 участников финальной стадии Евро-2020 - по две лучших команды во всех десяти группах. Последние четыре путевки получат победители стыковых матчей плей-офф Лиги наций УЕФА.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы с 12 июня по 12 июля 2020 примут 12 городов континента: Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин ( Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия).

"Страна" опубликовала все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020.

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