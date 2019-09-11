Американская корпорация Apple во время презентации новинок-2019 продемонстрировала фото левого берега Киева.

Мероприятие состоялось во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния). Снимок был показан во время презентации нового iPad.

Миллионы зрителей увидели один из киевских жилищных комплексов "Комфорт Таун", расположенный на улице Регенераторная. Apple решила показать крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК.

Фото: Скриншот

Стоит отметить, что новый iPad, по словам разработчиков, будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник, а также мощнее некоторых средних ПК. Он сделан из 100% перерабатываемого алюминия. Цена iPad 7G стартует с 329 долларов (около 8200 грн).

Ранее "Страна" писала о том, что известно о новых флагманах Apple.

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