Стриминговый сервис Netflix выпустил на своем Youtube-канале второй проморолик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие", которое называется "El camino".

В музыкальном видео сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Хэнк Шрейдер предлагает Джесси Пинкману рассказать его историю, после чего тот буквально погружается в воспоминания под песню "Enchanted" (Зачарованный) группы Chloe x Halle.

Джесси проходит в своих воспоминаниях через все события, показанные в предыдущих сезонах нашумевшего телесериала, которые стали прологом к его полнометражному продолжени.

Видео: youtube.com

В конце августа Netflix выпустил первый трейлер фильма "El camino" и сообщил дату его премьеры - 11 октября этого года.

Картина расскажет, что произошло с напарником Уолтера Уайта Джесси Пинкманом после событий финального сезона "Во все тяжкие". Режиссером ее стал Винс Гиллиган, который был шоураннером и самого сериала.

Напомним, что был опубликован первый тизер продолжения сериала "Во все тяжкие".

Также мы писали о том, что "Во все тяжкие" будут продолжены с Крэнстоном в роли Хайзенберга.