Все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020
В отборочным цикле футбольного чемпионата Европы-2020 10 сентября состоялись заключительные матчи шестого тура, в которых сошлись соперники сборной Украины.
Предсказуемые победы в группе В, где выступают подопечные Андрея Шевченко, добыли действующие обладатели титула - сборная Португалии, которая в Вильнюсе с разгромным счетом 5:1 обыграла Литву, забив четыре мяча во втором тайме, и Сербия, которая уверенно переиграла в гостях Люксембурге - 3:1.
Наша сборная сыграла товарищеский матч в экспериментальном составе на поле в Днепре, где едва ушла от поражения в поединке с командой Нигерии - 2:2.
Все результаты матчей и положение команд в группе В после шестого тура.
1 тур 22 марта
Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)
Португалия – Украина - 0:0
2 тур 25 марта
Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)
Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)
3 тур 7 июня
Литва – Люксембург - 1:1
Украина – Сербия- 5:0
4 тур 10 июня
Сербия – Литва - 4:1
Украина – Люксембург - 1:0
5 тур 7 сентября
Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)
6 тур 10 сентября
Литва – Португалия - 1:5 (1:1)
Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|2. Португалия
|4
|2
|3
|0
|10-4
|8
|3. Сербия
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4. Люксембург
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|5. Литва
|5
|0
|1
|4
|4-15
|1
7 тур 11 октября
Португалия – Люксембург
Украина – Литва
8 тур 14 октября
Литва – Сербия
Украина – Португалия
9 тур 14 ноября
Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
10 тур 17 ноября
Люксембург – Португалия
Сербия – Украина
В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.
Если какой-то из победителей групп Лиги наций попадет на Евро-2020 в отборочном цикле, его место получит следующая лучшая команда дивизиона. Если в лиге не наберется четыре необходимые команды, то свободные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга.