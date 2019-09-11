В отборочным цикле футбольного чемпионата Европы-2020 10 сентября состоялись заключительные матчи шестого тура, в которых сошлись соперники сборной Украины.

Предсказуемые победы в группе В, где выступают подопечные Андрея Шевченко, добыли действующие обладатели титула - сборная Португалии, которая в Вильнюсе с разгромным счетом 5:1 обыграла Литву, забив четыре мяча во втором тайме, и Сербия, которая уверенно переиграла в гостях Люксембурге - 3:1.

Наша сборная сыграла товарищеский матч в экспериментальном составе на поле в Днепре, где едва ушла от поражения в поединке с командой Нигерии - 2:2.

Все результаты матчей и положение команд в группе В после шестого тура.

1 тур 22 марта

Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)

Португалия – Украина - 0:0

2 тур 25 марта

Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)

Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)

3 тур 7 июня

Литва – Люксембург - 1:1

Украина – Сербия- 5:0

4 тур 10 июня

Сербия – Литва - 4:1

Украина – Люксембург - 1:0

5 тур 7 сентября

Литва – Украина - 0:3 (0:2)

Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)

6 тур 10 сентября

Литва – Португалия - 1:5 (1:1)

Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)

Сборная И В Н П М О 1. Украина 5 4 1 0 11-1 13 2. Португалия 4 2 3 0 10-4 8 3. Сербия 5 2 1 2 10-12 7 4. Люксембург 5 1 1 3 5-8 4 5. Литва 5 0 1 4 4-15 1

7 тур 11 октября

Португалия – Люксембург

Украина – Литва

8 тур 14 октября

Литва – Сербия

Украина – Португалия

9 тур 14 ноября

Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

10 тур 17 ноября

Люксембург – Португалия

Сербия – Украина

В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.

Если какой-то из победителей групп Лиги наций попадет на Евро-2020 в отборочном цикле, его место получит следующая лучшая команда дивизиона. Если в лиге не наберется четыре необходимые команды, то свободные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга.