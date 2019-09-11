В законопроекте о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры, который принят за основу 10 сентября, сказано, что кандидат в генпрокуроры должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не меньше пяти лет, пишет Лига.

Законопроектом предлагаются изменения в Закон "О прокуратуре" и другие законы, связанные преимущественно с необходимостью изменения названий органов прокуратуры.

Среди основных нововведений, предлагаемых в проекте:

1. После проведения аттестации прокуроров вместо действующей структуры органов прокуратуры предусмотрено создание новой структуры: Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Генеральному прокурору будет дано право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

2. Ликвидируются военные прокуратуры, но при этом устанавливается право Генпрокурора в случае необходимости образовывать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

3. Уменьшается максимальное количество работников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек.

4. Генпрокурор будет иметь полномочия утверждать: стратегию развития прокуратуры; систему оценивания качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений относительно ненадлежащего исполнения прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей, установленных для такой должности.

5. Все кандидаты с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права будут иметь возможности участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры.

6. Национальную академию прокуратуры Украины предусмотрено преобразовать в Тренинговый центр прокуроров Украины.

7. Запланировано повысить базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установить ограничение в размере 25 % для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, которая насчитывается исключительно в соответствии с оценкой его работы.

8. Прокуроры, которые на день вступления в силу указанного Закона (в случае его принятия) занимают должности прокуроров в Генпрокуратуре, региональных и местных прокуратурах, военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации. Ее будут проводить в порядке, предусмотренном данным Законом. Аттестация не будет распространяться на прокуроров САП.

9. Аттестацию прокуроров будут проводить кадровые комиссии, оценивающие профессиональную компетентность прокуроров, их профессиональную этику и добропорядочность.

10. Аттестация прокуроров будет включать: 1) сдачу экзамена в форме анонимного письменного тестирования для выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; 2) проведения собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Для выявления уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры будут выполнять письменное практическое задание. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурора уволят с должности.

11. Временно, до 1 сентября 2021 года, предусмотрено приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

12. Снова изменяются требования к лицу, претендующему на занятие должности Генерального прокурора: кандидат должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не меньше пяти лет. Напомним, эта норма была изменена, чтобы назначить на эту должность Юрия Луценко.

При этом устанавливается, что генеральный прокурор:

утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора;

определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры;

назначает лиц на административные должности в Офисе Генерального прокурора и на должность руководителя областной прокуратуры (при одобрении Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры);

определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства;

определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решения о невозможности дальнейшего пребывания лица на должности прокурора.

Напомним, что Зеленский хочет создать Офис генпрокурора, убрать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

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