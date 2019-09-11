Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом, пишет Интерфакс.

С января этого года он занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Партнер американской консалтинговой компании Signum Global Эндрю Бишоп, сославшись на свои информированные источники, рассказал Коммерсанту, что сейчас рассматривается несколько кандидатов на высокий пост. Во-первых, это Пола Добрянски - американка украинского происхождения, которая была заместителем госсекретаря при президенте Джордже Буше-младшем. Во-вторых, полковник в отставке и аналитик Дуглас Макгрегор. И в-третьих, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, которого американские СМИ ранее называли возможным кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в РФ.

Напомним, что во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу. Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Также мы писали о том, что Джон Болтон заявил, что он сам предложил Дональду Трампу подать в отставку.