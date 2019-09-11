Экспериментальный состав сборной Украины по футболу добился волевой ничьей 2:2 в товарищеском матче с командой Нигерии.

Встреча состоялась во вторник вечером в Днепре, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что украинцы плохо провели первый тайм, пропустив быстрый гол уже на четвертой минуте, а затем нигерийцы на 34-й минуте закрепили свое преимущество.

После перерыва подопечные Андрея Шевченко сумели переломить ход игры. На 78-й минуте Александр Зинченко отыграл один мяч, а еще через две минуты Роман Яремчук, который вышел на замену вместо получившего травму Жуниора Мораеса, сравнял счет - 2:2.

Как известно, Украина уверенно лидирует в своей отборочной группе Евро-2020, опережая команды Португалии и Сербии.

Несколькими днями ранее подопечные Андрея Шевченко разгромили сборную Литвы.

также напомним, что Шевченко обещал эксперименты с составом сборной Украины в матче с Нигерией.