Появились подробности законопроекта № 1062 относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий, который сегодня нардепы в первом чтении приняли за основу.

Проектом Закона, призванного усилить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить охрану прав производителей микросхем в соответствии с европейскими стандартами, предлагается:

предоставить новое определение терминов;

уточнить условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособной компоновки полупроводникового изделия;

пересмотреть требования к заявке на регистрацию;

усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок;

уточнить перечень прав и обязанностей, выплывающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия.

В соответствии с проектом Закона вводятся положения, отвечающие Директиве № 87/54/ЕЭС от 16 декабря 1986 года о правовой охране топографий полупроводниковых изделий, что согласовывает требования действующего законодательства Украины относительно охраны прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

Проект регуляторного акта существенно изменяет и дополняет установленный действующим законодательством Украины механизм приобретения, осуществления и распоряжения правами на компоновку (топографии) интегральных микросхем.

Законом изменяется порядок проведения экспертизы заявок. Подача дополнительных материалов к заявлению тоже будет проходить по европейской процедуре. Такие материалы требуются в случае, если без них проведение экспертизы невозможно, или в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности любых сведений или элементов, содержащихся в материалах заявки.

Законом уточняется перечень прав и обязанностей, выплывающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия. Не признается нарушением прав использование зарегистрированной компоновки путем его воссоздания с целью анализа, оценки или изучения концепций процессов, систем или приемов, воплощенных в топографию, или самой топографии. Однако исключительные права заявителя включают у себя возможность позволять или запрещать коммерческое использование или импорт с этой целью топографии или полупроводникового продукта, выработанного путем использования топографии.

Кроме того, изменяется расчет срока действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на компоновку полупроводникового изделия. Как и раньше, срок действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на компоновку полупроводникового изделия истекает через десять лет, которые исчисляются начиная от даты подачи заявки на компоновку.

Однако по новым правилам эти десять лет исчисляются и с окончания календарного года, в котором топография была впервые использована на коммерческой основе где угодно в мире, в зависимости от того, какая дата предшествовала.

Главное научно-экспертное управление в своем выводе от 2 сентября 2019 года обращает внимание на то, что данный проект дублирует одноименный законопроект № 5694, который 13 марта 2018 года был принят ВР в первом чтении и который в этом созыве зарегистрирован по № 0899.

Ранее "Страна" писала, что в Слуге народа недовольны лоббистским законопроектом по полупроводникам.

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