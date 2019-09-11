На проспекте Александровском в Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Авария произошла 10 сентября на проспекте Александровском. На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет. От полученных травм пострадавшая погибла", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшей.

Вместе с тем, по городу объявили план "Перехват".

Информацию полицейские внесли в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время расследуют все обстоятельства ДТП.

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