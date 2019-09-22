Мужчину, который в Виннице жестоко убил кошку Анфису на глазах у детей, посадили на 5 лет с испытательным сроком.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мужчина выбросил кота из окна, а затем добил об асфальт. Говорит, что расправился с животным за то, что кот съел кусок колбасы. При этом сделал это во дворе в присутствии соседских детей", - говорится в сюжете.

Сам мужчина утверждает, что был очень зол, когда увидел, что животное съело его колбасу в холодильнике, который открыла лапами сама.

Ранее "Страна" сообщала, как в Луцке спасатели сняли с дерева кошку, которая просидела там почти неделю.

Еще мы писали, что в Одесской области обнаружили две бешеных кошки.