На родине Гройсмана дали срок мужчине, который жестоко убил кота за съеденную колбасу
Мужчину, который в Виннице жестоко убил кошку Анфису на глазах у детей, посадили на 5 лет с испытательным сроком.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Мужчина выбросил кота из окна, а затем добил об асфальт. Говорит, что расправился с животным за то, что кот съел кусок колбасы. При этом сделал это во дворе в присутствии соседских детей", - говорится в сюжете.
Сам мужчина утверждает, что был очень зол, когда увидел, что животное съело его колбасу в холодильнике, который открыла лапами сама.
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